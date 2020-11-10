Открытие ЦКАД‑3: сколько стоит проезд и как его оплатить

Какой участок ЦКАД откроют в ноябре
В среду, 11 ноября, будет запущено движение по третьему пусковому комплексу ЦКАД от трассы М-11 «Нева» до М-7 «Волга» (Горьковское шоссе). Это самый длинный участок новой дороги (105 километров), он проходит по северо-востоку Московской области. Проезд по нему будет платным.
Водители смогут съезжать на ЦКАД с 47-го километра М-11 «Нева». При этом поначалу съезд на ЦКАД с М-11 будет работать только при движении из Москвы. Водители, которые едут из Твери, смогут попасть на ЦКАД через «Малую бетонку» (А-107).
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Тарифы
По данным государственной компании (ГК) «Автодор», для владельцев транспондеров T-Pass проезд по новому 105-километровому участку ЦКАД на легковом автомобиле обойдется в 255 рублей (примерно 2,4 рубля за километр), а на грузовом автомобиле — 830 рублей. Это тарифы с учетом 50-процентной скидки для владельцев транспондеров T-Pass от ООО «Автодор — Платные Дороги». При этом скидки для владельцев таких транспондеров каскадные, то есть зависят от расстояния: для самого короткого маршрута — 15 %, для самого длинного — 50 %.
При использовании транспондеров других компаний скидка для проезда по новому участку ЦКАД составит фиксированные 15%. То есть за весь участок заплатить придется 433,5 рубля для «легковушек» и 1 411 рублей — для грузовиков. Это относится к транспондерам «15-58» от ООО «Объединенные системы сбора платы», «ЗСД» от ООО «Магистраль северной столицы» и «Главная дорога» от АО «Новое качество дорог».
Без учета скидки, при оплате наличными или банковской картой стоимость проезда по всем 105 километрам нового участка ЦКАД для владельцев легковых автомобилей составит 510 рублей, а для владельцев грузовиков — 1 660 рублей.
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Скидки
Как отмечают в ГК «Автодор», тарифы для ЦКАД-3 разработаны по принципу «дальше едешь — меньше платишь». Например, на отрезке от М-11 «Нева» до М-8 «Холмогоры» проезд для водителей с T-Pass обойдется в 182 рубля (легковые машины) или 595 рублей (грузовики). Таким образом, скидка от основного тарифа составит 30 %. В то же время владелец транспондера другой компании сможет преодолеть этот путь за за 221 рубль на легковой машине или на 722,5 рубля на грузовике.
В случае с более коротким маршрутом, к примеру от М-11 «Нева» до съезда на региональную дорогу Никольское — Горки (15 километров), водитель с T-Pass получит в два раза меньшую скидку — 15%. На легковой машине он заплатит 55,25 рубля, а на грузовой — 178,5 рубля. Столько же заплатит обладатель транспондера «15-58», «ЗСД» или «Главная дорога».
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Как оплатить проезд
На третьем пусковом комплексе «ЦКАД» впервые в России внедряется безбарьерная система взимания платы «свободный поток» (free-flow) — она позволит водителям двигаться по трассе без остановок на пунктах оплаты. Оплачивать проезд прямо на ходу они смогут благодаря специальному оборудованию, установленному над проезжей частью.
При помощи транспондера. При таком способе оплаты специально ничего делать не нужно. Оборудование считает сигнал транспондера и спишет деньги автоматически. Единственное, перед поездкой нужно будет убедиться, что на счету достаточно средств для проезда, иначе после поездки придется покупать электронный билет по полной стоимости, без учета скидки.
Банковской картой через сайт или приложение. Если у водителя нет транспондера, проезд по платному участку фиксируется по госномеру автомобиля. В данном случае поездка оплачивается с помощью электронного билета. Его можно приобрести заранее или в течение 5 дней после проезда на сайте или в мобильном приложении ГК «Автодор».
Наличными. В районе съезда на ЦКАД с 47-го километра М-11 «Нева» расположен физический пункт взимания платы, где водители могут оплатить проезд наличными. Но в этом случае, как и при оплате банковской картой, никакие скидки не предусмотрены, поэтому автомобилистам рекомендуют приобретать транспондеры.
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Как купить электронный билет для проезда по ЦКАД
При оплате проезда по ЦКАД-3 банковской картой водитель должен приобрести электронный билет. Это можно сделать как на сайте, так и в мобильном приложении ГК «Автодор». Для покупки билета необходимо указать маршрут, дату и время поездки, а также государственный номер и категорию автомобиля.
Когда водитель будет ехать по ЦКАД, камеры и датчики, установленные на трассе, считают номер его машины. Затем система проверит наличие данных о билете. Если информация об оплате подтвердится в течение 5 дней, проезд считается оплаченным, в противном случае с водителя взыщут штраф.
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Штрафы и нюансы
Перед поездкой по ЦКАД-3 водителям стоит проверить, достаточно ли средств на транспондере. Если их не хватает, оплачивать проезд придется по номерному знаку, безо всяких скидок. Но и в том случае, если денег на транспондере достаточно, после поездки стоит проверить в личном кабинете, списались ли с него деньги. Если этого не случилось по каким-то причинам, оплачивать проезд придется также по номеру автомобиля.
Если же недобросовестный автомобилист попытается уклониться от оплаты проезда, его ждет штраф. Для легковых автомобилей он составит 2,5 тысячи рублей, а для грузовиков — 5,5 тысячи рублей.
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