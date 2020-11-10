Открытие ЦКАД‑3: сколько стоит проезд и как его оплатить

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ГК «Автодор»

По данным государственной компании (ГК) «Автодор», для владельцев транспондеров T-Pass проезд по новому 105-километровому участку ЦКАД на легковом автомобиле обойдется в 255 рублей (примерно 2,4 рубля за километр), а на грузовом автомобиле — 830 рублей. Это тарифы с учетом 50-процентной скидки для владельцев транспондеров T-Pass от ООО «Автодор — Платные Дороги». При этом скидки для владельцев таких транспондеров каскадные, то есть зависят от расстояния: для самого короткого маршрута — 15 %, для самого длинного — 50 %.

При использовании транспондеров других компаний скидка для проезда по новому участку ЦКАД составит фиксированные 15%. То есть за весь участок заплатить придется 433,5 рубля для «легковушек» и 1 411 рублей — для грузовиков. Это относится к транспондерам «15-58» от ООО «Объединенные системы сбора платы», «ЗСД» от ООО «Магистраль северной столицы» и «Главная дорога» от АО «Новое качество дорог».

Без учета скидки, при оплате наличными или банковской картой стоимость проезда по всем 105 километрам нового участка ЦКАД для владельцев легковых автомобилей составит 510 рублей, а для владельцев грузовиков — 1 660 рублей.

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