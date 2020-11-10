РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 ноя. В Подольске торжественно открыли мемориальную доску участнику Великой Отечественной войны, Почетному гражданину города Подольска, полковнику милиции Николаю Копылову, событие приурочили к Дню сотрудника органов внутренних дел РФ, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

На доме №6 на улице Вокзальной во вторник торжественно открыли мемориальную доску участнику Великой Отечественной войны, Почетному ветерану Подмосковья, Почетному гражданину города Подольска, полковнику милиции в отставке, инициатору создания музея УМВД Николаю Копылову. В мероприятии приняли участие глава Подольска Николай Пестов, начальник УМВД России по Подольску подполковник полиции Артур Озеров, представитель совета ветеранов Подольского УВД Маргарита Виноградова, начальник Подольского управления внутренних дел в 1992-1999 годах Евгений Сивов и другие официальные лица.

«Глубоко символично, что мемориальную доску в память о Копылове мы открыли именно сегодня, в День сотрудника органов внутренних дел РФ. Службе в органах Копылов посвятил всю свою жизнь и значительную ее часть отдал воспитанию лучших качеств в сотрудниках. Звание Почетного гражданина города Подольска возродили в 1993 году и одному из первых это звание в 1994 году присвоили Копылову», - сказал Пестов.

По словам Озерова, Копылов является человеком-легендой. Он 70 лет отдал службе в органах внутренних дел, долгое время возглавлял совет ветеранов.

Также в День сотрудника органов внутренних дел РФ более 80 сотрудников УМВД России по Подольску получат поощрения, медали «За доблесть» и грамоты министра внутренних дел РФ, ведомственные награды администрации Подольска.

«Его жизненный путь является примером для всех наших сотрудников. Его имя имя навсегда вписана в летопись органов внутренних дел. Очень важно, что именно в День сотрудника органов внутренних РФ дел мы смоги увековечить память мемориальной доской на доме, где жил Копылов», - добавил Озеров.

Копылов родился 16 апреля 1922 года в селе Молоди Подольского района. Его земной путь завершился 27 мая 2017 года. За многолетнюю плодотворную работу Копылов удостоен высоких государственных наград, среди которых - ордена Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и многие другие. За высокое оперативное мастерство, проявленное в борьбе с преступностью в Подольском регионе, удостоен высшей ведомственной награды - почетного знака «Заслуженный работник МВД».