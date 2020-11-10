РИАМО - 10 ноя. Со 2 по 6 ноября комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 22 закупки в единой информационной системе в сфере закупок, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ведомства.

«Из них 10 закупок на услуги по организации питания, одна закупка на строительство канализационных очистных сооружений», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также опубликована закупка на реконструкцию самотечного канализационного коллектора, закупка на эксплуатацию полигона ТКО, закупка на расчистку реки Клязьмы.