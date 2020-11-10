РИАМО - 10 ноя. В Подмосковье со 2 по 6 ноября на торги выставили 47 объектов – было объявлено о проведении 22 электронных аукционов и 25 «молоточных», сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Так, например, можно стать обладателем нежилого помещения в 389,2 квадратного метра в городском округе Павловский Посад, взять в аренду помещение площадью 77 квадратных метров для свободного вида деятельности в городском округе Протвино», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также можно приобрести земельный участок площадью 800 квадратных метров в Егорьевске.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Едином портале торгов Московской области: https://torgi.mosreg.ru/#/.