РИАМО - 10 ноя. Депутаты Госдумы на заседании во вторник утвердили кандидатуры новых членов федерального правительства, которые ранее внес на рассмотрение премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Прежние руководители ряда министерств были отправлены в отставку указом президента Владимира Путина.

«Госдума утвердила Александра Новака на посту десятого вице-премьера РФ, Николая Шульгинова на посту министра энергетики РФ, Алексея Чекункова на посту главы Минвостокразвития РФ и Ирека Файзуллина в должности главы Минстроя», — говорится в сообщении.

Также на пост главы Минтранса утвержден Виталий Савельев, а Александр Козлов — на пост главы Минприроды.

Госдума впервые утвердила членов правительства по новой процедуре, согласно обновленной Конституции, когда министры (кроме силовых ведомств) и вице-премьеры назначаются главой государства после одобрения кандидатур депутатами нижней палаты парламента.​​