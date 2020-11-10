РИАМО - 10 ноя. За неделю в Московской области провели 21 аукцион по аренде и продаже имущества и земельных участков, новые предложения выставляются на торги регулярно, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Так, например, в Озерах на торгах по продаже земельного участка площадью 2 тысячи квадратных метров на лот претендовало три участника, а итоговая цена превысила стартовую в 1,5 раза», — сказал собеседник агентства.

Новые предложения выставляются на торги регулярно. Посмотреть доступные варианты можно на Едином портале торгов Московской области: https://torgi.mosreg.ru/#/.