РИАМО - 10 ноя. В ходе торгов годовая арендная плата за земельный участок в Наро-Фоминском округе превысила стартовую в 17 раз, на лот претендовали четыре участника, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Со 2 по 6 ноября в торгах по аренде земельных участков в Подмосковье принял участие 31 человек.

«Так, например, в Наро-Фоминском округе на торгах по аренде земельного участка площадью 1554 квадратных метра на лот претендовали четыре участника, а итоговая годовая арендная плата за лот превысила стартовую в 17 раз», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Едином портале торгов Московской области: https://torgi.mosreg.ru/#/.