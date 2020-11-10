РИАМО - 10 ноя. Комиссия Московской городской думы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям рекомендовала столичному парламенту принять законопроект о бюджете города на 2021-2023 годы, передает во вторник корреспондент РИАМО.

«У столицы получилось подготовить «бюджет оптимизма». Стратегически обеспечиваются нужды медицины. Все городские программы сохранены. Вектор городской политики сохраняется. Это наша большая победа», - сказал председатель комиссии по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

Третьего ноября столичное правительство внесло в Мосгордуму проект городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Доходы московского бюджета в следующем году ожидаются на уровне 2,642 триллиона рублей (+6,5% по сравнению с 2020 годом), расходная часть бюджета запланирована в объеме 3,152 триллиона рублей, дефицит бюджета составит 510 миллиардов рублей.