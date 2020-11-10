РИАМО - 10 ноя. Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Умар готовится к дебюту в UFC, его первый выход в октагон запланирован на декабрь, сообщает Федеральное агентство новостей.

Умар Нурмагомедов выступает в смешанных единоборствах с 2016 года. Во время профессиональной карьеры в MMA он победил 12 раз в каждом из своих матчей.​

«В декабре в Лас-Вегасе пройдет турнир серии Fight Night», - говорится в сообщении.

Дебют Умара в UFC планировался еще летом, но был отменен в связи со смертью отца Хабиба. ​