РИАМО - 10 ноя. Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Умар готовится к дебюту в UFC, его первый выход в октагон запланирован на декабрь, сообщает Федеральное агентство новостей.
Умар Нурмагомедов выступает в смешанных единоборствах с 2016 года. Во время профессиональной карьеры в MMA он победил 12 раз в каждом из своих матчей.
«В декабре в Лас-Вегасе пройдет турнир серии Fight Night», - говорится в сообщении.
Дебют Умара в UFC планировался еще летом, но был отменен в связи со смертью отца Хабиба.
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