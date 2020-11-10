РИАМО - 10 ноя. Улицы столицы будут украшены к новогодним праздникам, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Мы знаем, что всегда с 15 декабря и практически до 8 марта город очень красивый. Город красивым будет и в этом году», - сказал Бирюков в эфире радио «Комсомольская правда».

Он добавил, что все украшения отреставрировали и восстановили после прошлогоднего использования.

В прошлом году на подготовку города к новогодним праздникам ушло 1,75 миллиарда рублей. Только на катки в столице потратили 825 миллионов рублей.