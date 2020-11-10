РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 ноя. Заведующая детсадом «Ивушка» Подольска победила в конкурсе в сфере образования «Лучший по профессии», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Подмосковье объявили лауреатов премии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Лучший по профессии» в сфере образования в 2020 году. Так, ее получили 20 педагогов, воспитателей, директоров и других сотрудников образовательных организаций.

«Лучшим руководителем дошкольной образовательной организации в номинации «Дебют» стала заведующая детским садом № 67 «Ивушка» городского округа Подольск Ольга Игоревна Кульба. Задачами конкурсного отбора являются выявление и поощрение лучших профессионалов в сфере образования Московской области», - говорится в сообщении.

Конкурсный отбор проводится ежегодно, в каждой из 20 номинаций определяется один лауреат премии.