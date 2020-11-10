РИАМО - 10 ноя. Запас противогололедных реагентов, который будет использоваться предстоящей зимой в столице, на 70% состоит из прошлогодних запасов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Мы используем те реагенты, которые с прошлого года остались у нас неиспользованными, а эта цифра доходит примерно до 70%», — сказал Бирюков в эфире Радио «Комсомольская правда».

По его словам, остальные 30% реагентов город докупил.

Он добавил, что коммунальщики должны быть готовы к работе в любых климатических условиях, так как столицу нужно содержать в работоспособном и безопасном состоянии.