РИАМО - 10 ноя. Столичная полиция задержала двух участниц Pussy Riot Марию Алехину и Риту Флорес, а также рэпера Самариддина Раджабова, сообщает ТАСС.

«Алехину, Флорес и Раджабова задержали в центре Москвы и везут в ОМВД «Якиманка». В настоящий момент я следую туда, чтобы выяснить, что случилось», — сказал адвокат Дмитрий Захватов.

Он добавил, что в отношении участниц Pussy Riot постоянно проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Рэпер Раджабов летом прошлого года был признан виновным по делу об угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Молодой человек заплатил штраф в размере 100 тысяч рублей.