РИАМО - 10 ноя. 25 предприятий Подмосковья стали участниками конкурса «Вкусы России», благодаря этому регион вошел в топ-3 по числу поданных на конкурс заявок, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Подмосковье занимает второе место по заявленным участникам на конкурс. Сначала планировали подать заявки 17 компаний, в итоге количество участников увеличилось. В различных номинациях конкурса свою продукцию представят и будут отстаивать звание лучшего 25 предприятий региона», - сказал глава Минсельхозпрода Московской области Андрей Разин.

Бренды, принявшие участие в конкурсе, относятся к производителям молочной, безалкогольной, кондитерской, мясной и других видов продукции, среди них: «Битки с луком Серпуховские», «Зарайская медовая коврижка», «Коломенская клубника», «Меды Коломенские», «Коломенская пастила», «Посадская коврижка», «Дмитровский картофель», «Луховицкий Кларий», «Коломенская улитка», «Творог из Горок», «Сыры Подмосковья», «Зарайские копченые деликатесы», «Егорьевский мед», «Луховицкий огурец», «Гречневая булочка Волоколамска», «Коломенский калач», «Можайское молоко», «Луховицкие сладкие томаты», «Луховицкая клубника», «Озерский лук», «Шатурское молоко», «Дмитровский пряник», «Можайский топленый творог», «Каширские томаты», «Лимонад из Черноголовки».

«Большее количество баллов – 37 – на сегодняшний день набрал «Луховицкий огурец» при оценке истории бренда, территориальной идентичности, характеристики продукта и поддержки региона. За ним идут «Сыры Подмосковья» – 32 балла, «Коломенская клубника» – 30 баллов и «Коломенская улитка» – 28 баллов», - отметил Разин.

Прием заявок завершен 9 ноября. Россияне смогут поддержать любимый бренд в рамках народного голосования, которое пройдет с 19 ноября по 2 декабря. Победителей определит экспертная комиссия в декабре.

По итогам конкурса Минсельхоз РФ создаст масштабную карту вкусов России, также будет запущена программа комплексной поддержки и продвижения уникальных продуктов питания отечественного производителя. Это позволит создать новые драйверы роста агропромышленного комплекса.