РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 ноя. Окружной конкурс красоты, грации и талантов «Девчушка-люберчаночка» пройдет 12 декабря, заявки на участие в шоу-программе подали 14 воспитанниц детских садов городского округа, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Четырнадцать юных леди примут участие в отборочном этапе традиционного конкурса красоты и талантов, финал которого пройдет 12 декабря в культурно-просветительском центре Люберецкого дворца культуры. На сцене соберутся самые яркие и непосредственные конкурсантки, лучшей из которых будет присвоено звание «Девчушка-люберчаночка», - отметил Ружицкий.

Проведение отборочного тура запланировано на 17 ноября. Далее пройдут репетиции и тренинги, которые завершатся финальной шоу-программой. Жюри будут оценивать выступления конкурсанток по результатам нескольких этапов.

Шоу-программа «Девчушка-люберчаночка» пройдет в седьмой раз.