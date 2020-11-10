РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 ноя. Ремонт механизма уличных часов провели по нескольким адресам в поселке Томилино городского округа Люберцы, сообщается в Instagram-аккаунте территориального управления «Томилино-Октябрьский».

«Сотрудниками МУ «ОКБЖКХ» проведены работы по ремонту часового механизма по адресам: микрорайон Птицефабрика, дома №№24, 28, улица Потехина, улица Гаршина, улица Пионерская, пересечение улицы Никитина с улицей Жуковского», - говорится в сообщении.

Ремонтные работы выполнены по просьбам жителей поселка.