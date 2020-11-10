РИАМО - 10 ноя. Прокуратура Москвы проводит проверку по факту причинения малолетнему мальчику телесных повреждений на юго-западе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По предварительной информации, поздно вечером 6 ноября мужчина пришел в квартиру на Ленинском проспекте, в гости к супруге и малолетнему сыну 2011 года рождения, в отношении которого лишен родительских прав.

«После употребления совместно с супругой спиртных напитков, он ударил 9-летнего сына. <...> Мальчик доставлен в медицинское учреждение», - говорится в сообщении.

Проверку проводит Гагаринская межрайонная прокуратура. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Результаты процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту, поставлены на контроль.