РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 ноя. Чуть менее 200 граммов амфетамина изъяли сотрудники полиции у мужчины в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по горокругу.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по горокругу Красногорск в результате оперативно-разыскных мероприятий в лесополосе вблизи СНТ «Дружба» задержали 25-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья.

«В ходе личного досмотра у злоумышленника полицейскими обнаружен и изъят сверток из полимерного материала с порошкообразным веществом светлого цвета. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством — амфетамином, общим весом 195 граммов», - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого следователем следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

«Красногорским городским судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - заключается в материале.