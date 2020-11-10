РИАМО - 10 ноя. В Истринскую больницу поступила 29-летняя девушка, она случайно разбила локтем стекло, и один из осколков вонзился ей в область ключицы, проткнув легкое, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Ей сделали компьютерную томографию и направили на срочную операцию, которая длилась 1 час и 40 минут.

«Пациентка родилась в рубашке, поскольку осколок вошел рядом с крупными сосудами и артерией. К счастью, они не были задеты, но осколок повредил левое легкое, и у пострадавшей открылось сильное кровотечение», - рассказал заведующий отделением хирургии Борис Поелуев.

Он добавил, что сразу инородное тело убирать нельзя. Необходимо было убедиться в том, что стекло не тампонирует какой-то из крупных сосудов.

«Когда вскрыли грудную клетку, увидели, что левое легкое спавшее и не дышит, а в плевральной

полости скопилось около литра крови, поэтому работать нужно было быстро. После того как мы убедились в том, что кровотечения нет, осколок стекла и излившуюся кровь удалили из плевральной полости», - добавил Поелуев.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и продолжает лечение под наблюдением врачей.