РИАМО - 10 ноя. Во вторник в 18 часов в эфире «Радио 1» и на сайте radio1.news можно будет послушать большое интервью губернатора Московской области Андрея Воробьева главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову.

Посмотреть интервью также можно будет на YouTube-канале «Радио 1».

Интервью будет посвящено 8 годам работы Воробьева на посту губернатора Московской области и ситуации с коронавирусом.

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Воробьева на должность временно исполняющего обязанности губернатора Московской области 8 ноября 2012 года. Он занимал эту должность до 14 сентября 2013 года, когда на выборах в единый день голосования был избран губернатором Подмосковья.

Воробьев был переизбран губернатором Московской области 9 сентября 2018 года.