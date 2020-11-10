РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 ноя. В городском округе Люберцы для использования в зимний период во дворах и парках подготовили порядка 1,1 тысячи тонн противогололедных материалов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На данный момент в наличии имеется более 1,1 тысячи тонн противогололедных материалов для общественных территорий. Для парков – порядка 300 тонн и на дворовые территории – более 829 тонн», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что для содержания дворовых территорий стоят подготовленные в рабочем состоянии 197 единиц специализированной техники. Укомплектованный штат сотрудников, задействованных в содержании территорий, составляет 886 человек, в случае ухудшения погодных условий (снегопад, метель) штат увеличивается до 1 345 человек.

«Общая уборочная площадь дворовых территорий в городском округе Люберцы составляет 1 283 151 квадратный метр. Из них механизированной уборке подлежит 446 536,55 квадратных метров, ручной - 836 614,45 квадратных метров. Всего на территории городского округа 679 дворовых территорий, 2 098 жилых домов. Их обслуживают 66 управляющих организаций, из которых 30 УК и 36 ТСЖ», - уточнил Ружицкий.