РИАМО - 10 ноя. Столичный жилищно-коммунальный комплекс готов к работе в условиях низких температур, сообщил во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Надо сказать, что мы не готовимся к зиме, мы уже готовы к работе в осенне-зимний период. 2020 год был необычным. <…> Конечно, пришлось графики корректировать, корректировать их в сторону сокращения сроков подготовки», - сказал Бирюков в эфире Радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что в этом году профилактика теплоснабжающих систем началась на два месяца позже обычного.

«Работа была проведена немалая. Необходимо было подготовить более 16 тысяч километров тепловых сетей, более 120 тысяч электрических сетей, 16 километров систем водопровода и более 10 тысяч километров канализации, 7,5 тысяч километров газовых магистралей, более 18 тысяч единиц городской техники подготовлено для уборки дорог в осенне-зимний период», - добавил Бирюков.

По его словам, все мероприятия по подготовке к зиме в настоящее время завершены.