РИАМО - 10 ноя. В столице подтверждено 5902 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, за последние сутки госпитализировали 1522 пациента с Covid-19, сообщает оперштаб Москвы.

«На ИВЛ в больницах Москвы находится 381 человек», — говорится в сообщении.

Число новых случаев заболевания в городе держится на уровне майских показателей.

Среди числа новых заболевших 14,7% — дети, 43,1% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,1% — от 46 до 65 лет, еще 9,8% — от 66 до 79 лет. Также 3,3% среди заболевших — люди старше 80 лет.

За больными, а также близко контактировавшими с ними людьми, наблюдают врачи.

За весь период пандемии в Москве зарегистрировали 481 068 случаев инфицирования коронавирусом.

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Текстовая трансляция

10 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 20 977 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 685 больных. В Москве - 5 902.

- Российские авиакомпании автоматизировали продажу страховок от Covid‑19. Полисы покрывают риск заболевания в течение 14 дней с даты перелета.

- Еще 3663 пациента вылечились от Covid‑19 в столице. С начала пандемии московские врачи вылечили от коронавируса почти 347 тысяч человек.

- Эпидемиолог: Заразиться Covid‑19 через еду в кафе почти невозможно. Из 220 тысяч проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть около 0,15%.

- Еще 68 человек с коронавирусом скончались в Москве. За все время пандемии в столице умерли более 7,4 тысячи человек.