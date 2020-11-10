РИАМО - 10 ноя. За последние сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 494 человека, за это же время выявили 685 новых случаев заражения, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 92 869 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели 68 921 человек.

Кроме того, скончались 16 человек за сутки. За все время пандемии умерли в Подмосковье 1 730 человек с подтвержденным коронавирусом.

Из-за пандемии подмосковные колледжи и вузы переходят на режим дистанционного обучения с 16 ноября. При этом школы и детские сады продолжат работать очно.

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Текстовая трансляция

10 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 20 977 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 685 больных. В Москве - 5 902.

- Российские авиакомпании автоматизировали продажу страховок от Covid‑19. Полисы покрывают риск заболевания в течение 14 дней с даты перелета.

- Еще 3663 пациента вылечились от Covid‑19 в столице. С начала пандемии московские врачи вылечили от коронавируса почти 347 тысяч человек.

- Эпидемиолог: Заразиться Covid‑19 через еду в кафе почти невозможно. Из 220 тысяч проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть около 0,15%.

- Еще 68 человек с коронавирусом скончались в Москве. За все время пандемии в столице умерли более 7,4 тысячи человек.