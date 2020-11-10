РИАМО - 10 ноя. Участники «Тотального диктанта» в 2021 году будут писать текст журналиста и писателя Дмитрия Глуховского, акцию вместе с традиционным онлайн-марафоном планируют провести 10 апреля, сообщила директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

«В каждом абзаце столько эмоций, что он (текст – ред.) может затронуть каждого. Очень благодарна автору за то, что он согласился. Мы действительно такого от автора не ожидали. <...> Дмитрий Глуховский – автор текста «Тотального диктанта-2021», — сказала Ребковец.

Она отметила, что уже проходит народное голосование за столицу «Тотального диктанта». Среди претендентов – Берлин, Волгоград, Ижевск, Калининград, Майкоп, Нур-Султан, Рязань, Саранск, Салехард, Стамбул, Томск, Якутск, Ярославль.

«Я очень долго размышлял, что я хочу участникам «Тотального диктанта» поведать. Это очень личная история, ничего фантастического в ней нет. Это было вдохновлено событиями моей собственной жизни», — отметил Глуховский.

По его словам, экспертный совет акции попросил «немного умерить стилистические особенности» текста: упростить стилистику, сократив количество диалогов, инверсий, авторских знаков. Однако «текст все равно будет узнаваемым».

«Текст уже есть, он прекрасный. Наблюдается очень интересная тенденция, когда наши авторы, не сговариваясь, дают возможность отрабатывать сложные места орфографии и пунктуации, <...> частично затрагиваем правила оформления прямой речи», — объяснил председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов.​