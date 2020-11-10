РИАМО - 10 ноя. В Московской области за минувшие сутки выявили 685 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования достигло 92 869, сообщает оперативный штаб Подмосковья по ситуации с Covid-19.

Также за сутки скончались 16 пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии жертвами инфекции в регионе стали 1 730 человек.

В России за сутки зарегистрировали 20 977 случаев заражения коронавирусом, за все время пандемии выявили 1 817 109 случаев заражения Covid-19, умер 31 161 человек, выздоровел и выписался из больниц 1 350 741 пациент.

В Подмосковье из-за роста числа новых случаев инфицирования Covid-19 продлили по 29 ноября обязательный домашний режим для пожилых людей и жителей с хроническими заболеваниями. С 11 по 29 ноября их социальные карты будут заблокированы.

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Текстовая трансляция

10 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 20 977 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 685 больных. В Москве - 5 902.

- Российские авиакомпании автоматизировали продажу страховок от Covid‑19. Полисы покрывают риск заболевания в течение 14 дней с даты перелета.

- Еще 3663 пациента вылечились от Covid‑19 в столице. С начала пандемии московские врачи вылечили от коронавируса почти 347 тысяч человек.

- Эпидемиолог: Заразиться Covid‑19 через еду в кафе почти невозможно. Из 220 тысяч проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть около 0,15%.

- Еще 68 человек с коронавирусом скончались в Москве. За все время пандемии в столице умерли более 7,4 тысячи человек.