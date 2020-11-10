РИАМО - 10 ноя. В Сети 30 ноября начнется онлайн-подготовка к «Тотальному диктанту» 2021 года, он будет посвящен пунктуации, заявил председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов.
По его словам, сама акция запланирована на 10 апреля.
«Онлайн-курс стартует 30 ноября. Он называется «Болевые точки и двоеточия», — сказал Пахомов в ходе пресс-конференции в онлайн-формате.
Он отметил, что в курсе будет отражена история знаков препинаний, их вариативность, также будут разбираться сложные случаи.
«Каждую неделю будет открываться по модулю. Пора начинать готовиться к «Тотальному диктанту», — заключил Пахомов.
«Тотальный диктант» впервые провели в 2004 году в Новосибирске, с тех пор он стал ежегодным.
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