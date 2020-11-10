РИАМО - 10 ноя. Подмосковные колледжи и вузы переходят на режим дистанционного обучения с понедельника, 16 ноября, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

В связи с пандемией Covid-19 среднее профессиональное и высшее образование в Подмосковье будет предоставляться дистанционно с 16 ноября по 29 ноября, соответствующее постановление ранее подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

«Обучение в колледжах будет проходить на платформе «Цифровой колледж», в вузах — на собственных платформах каждого университета», — сказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

Он добавила, что на дистанционный режим обучения перейдут МГОУ, университет «Дубна», технологический университет в Королеве, Коломенский университет, Орехово-Зуевский университет, АСОУ, а также 49 колледжей, подведомственных министерству образования Подмосковья.

При этом школы и детские сады продолжат работать очно в штатном режиме, подчеркнула Каклюгина.

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Текстовая трансляция

10 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 20 977 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 685 больных. В Москве - 5 902.

- Российские авиакомпании автоматизировали продажу страховок от Covid‑19. Полисы покрывают риск заболевания в течение 14 дней с даты перелета.

- Еще 3663 пациента вылечились от Covid‑19 в столице. С начала пандемии московские врачи вылечили от коронавируса почти 347 тысяч человек.

- Эпидемиолог: Заразиться Covid‑19 через еду в кафе почти невозможно. Из 220 тысяч проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть около 0,15%.

- Еще 68 человек с коронавирусом скончались в Москве. За все время пандемии в столице умерли более 7,4 тысячи человек.