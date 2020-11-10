РИАМО - 10 ноя. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов открыл первое в Подмосковье отделение детской гематологии, которое будет работать на базе многопрофильного детского стационара на бульваре Любы Новоселовой в Одинцове, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Медицинское учреждение появилось благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и региональной программе «Здравоохранение Подмосковья». Иванов обратил внимание на то, что открытие отделения гематологии стало исполнением одного из обязательств, взятых муниципалитетом на 2020 год.

«Одинцовская детская гематология — первая в Подмосковье. Отделение рассчитано на 30 коек. Здесь работают три врача-гематолога, имеется палата интенсивной терапии. Отделение оснащено уникальным оборудованием», — сказал Иванов.

Он добавил, что в учреждении установили анализатор кислотно-щелочного состояния, монитор больного, транспортный аппарат Rg-графии, автоматический коагулометр, прибор для исследования функций тромбоцитов.

«Такой аппаратурой может похвастаться далеко не каждый федеральный медицинский центр. В отделении будут наблюдаться и получать квалифицированную медицинскую помощь около 200 пациентов из Одинцовского округа в возрасте от 0 до 18 лет», — заключил Иванов.

Главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев подчеркнул, что теперь областные пациенты с анемией и другими заболеваниями крови смогут проходить качественное лечение на территории Подмосковья.

«Мы уже начали прием детей, запустили оборудование. В отделении работают очень профессиональные врачи. Мы по праву гордимся нашей новой гематологией», — рассказал Фадеев.

В ближайшее время на базе консультативно-диагностического центра ООБ планируется организация дополнительного амбулаторного приема врачами-гематологами.