РИАМО - 10 ноя. Пожарные спасли двух человек из здания на Варшавском шоссе в Москве, где утром во вторник произошло возгорание, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 10:37.

«Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу. <...> Происходило загорание в подвале на общей площади около 20 квадратных метров», - говорится в сообщении.

До прибытия пожарных 20 человек самостоятельно покинули здание. Из задымленной зоны пожарные спасли двух человек.

В здании наблюдается задымление, проводится тактическая вентиляция здания. Распространение огня удалось избежать. Информации о пострадавших не поступало.