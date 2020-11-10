Полицейский с Рублевки или Жеглов: кем бы ты был в МВД?

11 вопросов | Пройден 25 раз

10 ноября отмечается День сотрудников органов внутренних дел. Пройди тест РИАМО и узнай, на какого популярного персонажа ты был бы похож в полиции.