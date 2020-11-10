РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 ноя. Во вторник и 11 ноября культурный центр «Дом офицеров» приглашает жителей на онлайн-мероприятия, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.
«Во вторник в 17:00 состоится викторина, посвященная Дню полиции. 11 ноября в 18:00 пройдет прямой эфир с поэтом Андреем Бабиным», - говорится в сообщении.
Присоединиться к мероприятиям можно в социальной сети Instagram по ссылке: https://www.instagram.com/kc_domoficerov/.
Полицейский с Рублевки или Жеглов: кем бы ты был в МВД?
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10 ноября отмечается День сотрудников органов внутренних дел. Пройди тест РИАМО и узнай, на какого популярного персонажа ты был бы похож в полиции.
Полицейский с Рублевки или Жеглов: кем бы ты был в МВД? (1/0)
1. Зачем, по-твоему, идут работать в органы внутренних дел?
Полицейский с Рублевки или Жеглов: кем бы ты был в МВД? (2/0)
2. Рано встаешь по утрам?
Полицейский с Рублевки или Жеглов: кем бы ты был в МВД? (3/0)
3. Чем ты занимаешься в свободное от работы время?
Полицейский с Рублевки или Жеглов: кем бы ты был в МВД? (4/0)
4. Как ты общаешься с коллегами?
Полицейский с Рублевки или Жеглов: кем бы ты был в МВД? (5/0)
5. Ты полицейский и видишь опасную драку во дворе, но когда приближаешься, один из участников убегает с окровавленным ножом. Что будешь делать?
Полицейский с Рублевки или Жеглов: кем бы ты был в МВД? (6/0)
6. Все улики указывают на твоего знакомого. Он клянется, что к преступлению непричастен, но алиби у него нет. Поверишь?
1) Перед законом все равны. Нет ему доверия
2) Даже не могу представить. Со мной такого никогда не случится, все мои близкие знакомые – честные и хорошие люди
3) Если это близкий друг, которого я хорошо знаю, то поверю
4) Тут что-то не так. Нужно все еще раз тщательно проанализировать, может, какие-то новые детали обнаружатся
Полицейский с Рублевки или Жеглов: кем бы ты был в МВД? (7/0)
7. Обратная ситуация – ты знаешь, что человек – вор. Ты давно за ним наблюдаешь, но доказательств нет. Подбросишь улику?
Полицейский с Рублевки или Жеглов: кем бы ты был в МВД? (8/0)
8. С чего начинается расследование?
Полицейский с Рублевки или Жеглов: кем бы ты был в МВД? (9/0)
9. А вообще, какие методы работы предпочитаешь?
Полицейский с Рублевки или Жеглов: кем бы ты был в МВД? (10/0)
10. На улице зима, ты видишь спящего на скамейке бомжа в обнимку с бутылкой водки. Что будешь делать?
Полицейский с Рублевки или Жеглов: кем бы ты был в МВД? (11/0)
11. Выбери цитату, которая тебе больше всего нравится:
1) «Я вообще человек поражения. Все мои достоинства – это больная спина и омерзительный характер»
2) «Я как «Кола» – где праздник, там и я!»
3) «Давай сейчас выйдем и спросим у ста человек, что им больше по сердцу – мое вранье или твоя правда? И тогда ты поймешь, прав я или нет»
4) «Наш советский постовой – это тот же часовой!»
Жеглов
Если бы ты работал в МВД, то был бы жестким и бескомпромиссным сотрудником, как персонаж фильма «Место встречи изменить нельзя» Глеб Жеглов. Человек с ярким характером, прирожденный руководитель, умеющий со всеми находить общий язык, преданный делу и готовый пойти на все ради успеха, но в определенных обстоятельствах доходящий до грубости и даже жестокости.
Полицейский с Рублевки
В МВД ты был бы Григорием Измайловым – героем сериала «Полицейский с Рублевки», сердцеедом, пижоном и циником. У тебя самый модный прикид и самая классная тачка, но есть и свои представления о справедливости и долге. Ты настоящий мачо, но тебе не чужда романтика.
Дядя Степа
На службе в полиции ты был бы идеальным сказочным героем – добродушным великаном, всегда готовым прийти на помощь, ринуться и в огонь, и в воду. Такого человека уважают взрослые и дети. Из любых ситуаций ты выходишь сухим из воды – и из комических, и из драматических, и из по-настоящему опасных.
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