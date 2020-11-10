РИАМО - 10 ноя. В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала осени, температура опустилась до минус 1,2 градуса, сообщается на сайте «Метеовести».

«Это рекорд — еще никогда в метеоистории столицы заморозки не наступали так поздно!» — отмечается в материале.

Во вторник в Центральной России, в том числе и Московском регионе, ожидается снег. Более сильные морозы будут в столице и области в ночь на 11 ноября — утром столбики термометра опустятся до минус 2-3 градусов, но днем воздух прогреется до плюс 2-3 градусов.

В конце рабочей недели температура днем прогнозируется до плюс 3-4 градусов.

Во вторник максимальная температура воздуха в столице не превысит плюс 2-4 градуса.