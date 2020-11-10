РИАМО - 10 ноя. В Талдомском городском округе снесли недостроенный многоквартирный двухэтажный жилой дом, его начали строить в 1989 году, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

Отсутствие нормальных условий эксплуатации привело к повреждениям конструкций здания и основания фундамента. Поэтому объект решили снести.

«На сегодняшний день земельный участок площадью порядка 10 тысяч квадратных метров свободен от построек, проведена уборка строительного мусора на участке», - рассказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Он добавил, что в дальнейшем планируется провести благоустройство территории.

За три года на территории Талдомского городского округа обнаружили 69 объектов незавершенного строительства, в том числе 20 самовольных. На сегодняшний день ликвидировано 47 объектов, что составляет 68% от общего количества.