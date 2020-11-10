РИАМО - 10 ноя. За последние сутки в столице выявили 5 902 случая заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии зарегистрировали 481 068 случаев инфицирования, сообщает оперативный штаб Москвы.

Также за сутки в городе выздоровели 3 663 пациента после курса лечения от коронавирусной инфекции. Общее число выздоровевших составляет 346 889.

Кроме того, 68 пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались за минувшие сутки в столице. За весь период пандемии в мегаполисе умерли 7 429 человек.

В России за сутки зарегистрировали 20 977 случаев заражения коронавирусом, при этом 25,4% новых пациентов не имеют клинических проявлений болезни. Зафиксировано 368 летальных случаев, выздоровели 15 600 человек.

Всего с начала пандемии в РФ зафиксировали 1 817 109 случаев заражения Covid-19. Умерли 31 161 человек, выздоровел и выписался из больниц 1 350 741 пациент.

В мегаполисе действует масочно-перчаточный режим, который нужно соблюдать во всех общественных местах. Школьники с 6-11 классы находятся на дистанционном обучении. 30% сотрудников каждой организации отправлены на удаленный режим работы.

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Текстовая трансляция

10 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 20 977 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 685 больных. В Москве - 5 902.

- Российские авиакомпании автоматизировали продажу страховок от Covid‑19. Полисы покрывают риск заболевания в течение 14 дней с даты перелета.

- Еще 3663 пациента вылечились от Covid‑19 в столице. С начала пандемии московские врачи вылечили от коронавируса почти 347 тысяч человек.

- Эпидемиолог: Заразиться Covid‑19 через еду в кафе почти невозможно. Из 220 тысяч проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть около 0,15%.

- Еще 68 человек с коронавирусом скончались в Москве. За все время пандемии в столице умерли более 7,4 тысячи человек.