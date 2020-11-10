РИАМО - 10 ноя. На чемпионате бизнес-идей Business Skills, который впервые пройдет в Москве, смогут выступить школьники в возрасте от 14 до 20 лет, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Авторов лучших проектов определят профессиональные эксперты», — говорится в сообщении.

Участники будут работать в командах по три человека. Они займутся проектами в сферах торговли, инновации, дизайна, ЖКХ и других. Команды будет сопровождать педагог. Первенство поддержит молодежь, которая занимается бизнес-идеями и проектами.

Первый этап конкурса стартует 16 ноября и закончится 17 января. Всего будет три этапа. Отборочный продлится с 18 января по 28 февраля, заключительный тур проведут с 5 по 14 апреля.

Победителей определят в трех номинациях: «Лучшая бизнес-идея», «Лучшая бизнес-модель» и «Лучший бизнес-план».