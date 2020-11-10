РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 ноя. Депутат Подольска выявила нарекания в доступности одного из тротуаров на улице Барамзиной для инвалидов-колясочников, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Депутат совета депутатов городского округа, муниципальный куратор партийного проекта «Единая страна - доступная среда» и цикла мероприятий «Доступный маршрут», председатель Подольской городской организации Всероссийского общества инвалидов Татьяна Круглова совместно со своим заместителем, инвалидом-колясочником Юрием Завьяловым обследовали маршрут от автовокзала до парка Талалихина через улицу Барамзиной.

«Обследование показало, что пешеходная зона не соответствует требованиям доступной среды: бордюры завалены некачественно, на одном из участков на улице Барамзиной отсутствует съезд с тротуара на проезжую часть, из-за чего колясочник вынужден часть пути проделать по проезжей части», - сказала Круглова.

Она отметила, что итоги обследования будут переданы в администрацию округа для приведения указанного маршрута в нормативное состояние.