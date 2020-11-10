РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 ноя. Для обеспечения защиты пешеходов на тротуаре по улице 3-Почтовое отделение в городском округе Люберцы установили ограждения, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Завершили работы по установке пешеходных ограждений на тротуаре в Люберцах на улице 3-е Почтовое отделение у дома №1», - говорится в сообщении.

Ограждения обеспечивают защиту пешеходов, предотвращая выход людей на проезжую часть в непредназначенных для этого местах, а также препятствуют заезду транспортных средств на тротуар.