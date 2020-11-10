РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 ноя. В подмосковных Люберцах ко Дню науки во вторник пройдет викторина в формате онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Во вторник культурный центр «Октябрьский» приглашает люберчан на онлайн-мероприятия. В 12:00 стартует онлайн-викторина, посвященная Дню науки «Хочу все знать», - говорится в сообщении.

Также в 12:00 пройдет выставка книг, посвященная дню рождения Ивана Тургенева «Писатель русской души». В 14:00 зрителей ждут на онлайн-лекцию, посвященную празднику Параскевы Пятницы «Истоки».

Мероприятия пройдут по ссылке.