РИАМО - 10 ноя. С 11 по 29 ноября жителям Подмосковья старше 65 лет, а также с хроническими заболеваниями, необходимо оставаться дома, их социальные карты будут заблокированы, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Мы убедительно просим жителей, находящихся в группе риска, соблюдать режим самоизоляции и не пользоваться общественным транспортом. Если понадобится помощь в покупке или доставке продуктов, вызове врача на дом, позвоните по номеру: 8 (800) 550-50-30 (после начала работы автоинформатора нажать 0, далее - 4)», — сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Если житель относится к группе риска, но является руководителем или сотрудником предприятия, организации, учреждения, органа власти, и чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования — возобновление льготного проезда по социальной карте возможно.

Для этого работодателю необходимо письменно обратиться в исполнительный орган государственной власти Московской̆ области, курирующий соответствующую сферу деятельности, с обоснованием необходимости нахождения на рабочем месте сотрудника из группы риска, указанием его ФИО и номера социальной карты.

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Текстовая трансляция

10 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 20 977 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 685 больных. В Москве - 5 902.

- Российские авиакомпании автоматизировали продажу страховок от Covid‑19. Полисы покрывают риск заболевания в течение 14 дней с даты перелета.

- Еще 3663 пациента вылечились от Covid‑19 в столице. С начала пандемии московские врачи вылечили от коронавируса почти 347 тысяч человек.

- Эпидемиолог: Заразиться Covid‑19 через еду в кафе почти невозможно. Из 220 тысяч проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть около 0,15%.

- Еще 68 человек с коронавирусом скончались в Москве. За все время пандемии в столице умерли более 7,4 тысячи человек.