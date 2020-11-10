РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 ноя. Крупногабаритный мусор убрали с контейнерной площадки возле дома №12 по улице Первомайской в подмосковном Красногорске, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что на контейнерной площадке скопился крупногабаритный мусор.

«Сотрудники администрации горокруга Красногорск провели осмотр контейнерной площадки по адресу: Красногорск, Первомайская улица, 12. Факт подтвердился, контейнерная площадка замусорена. Меры приняты, мусор на контейнерной площадке по данному адресу убран», - сказал замглавы администрации муниципалитета Роман Комиссаров.

Он также отметил, что балансодержателем вышеуказанной контейнерной площадки является МБУ«КГС». Согласно графику, сотрудники учреждения ежедневно в период с 10:00 по 18:00 проводят уборку территории контейнерной площадки от мусора.

«Руководителю МБУ«КГС» указано на необходимость содержания в чистоте и порядке контейнерной площадки. Благодарим за вашу активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа!» - заключил Комиссаров.

Пользователь отметил сообщение как успешно решенное.