РИАМО - 10 ноя. В Раменском городском округе пресечена попытка организовать незаконную свалку мусора, инспекторы продолжают рейды на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии природопользования Подмосковья.

«Полицейские задержали и отправили на штрафстоянку два грузовых автомобиля. В отношении их водителей составлены протоколы об административном правонарушении», — говорится в сообщении.

Ранее во время рейда в Дмитровском городском округе экологи и полицейские задержали пять самосвалов, водители которых пытались выгрузить строительный мусор вблизи поселка совхоза «Останкино».