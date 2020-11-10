РИАМО - 10 ноя. МУП «Некрасовский водоканал» привлечено к ответственности за нарушение правил холодного водоснабжения и водоотведения, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления ФАС России.

«Вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Ранее в адрес управления поступила жалобой на отсутствие возможности получения пароля и идентификатора и подачи заявления и документов для подключения к сетям водоснабжения и водоотведения в форме электронного документа с использованием официального сайта МУП «Некрасовский водоканал» через интернет.

Виновнику вынесли представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению данного административного правонарушения.