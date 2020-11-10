РИАМО - 10 ноя. Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении АО «Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина» закона о закупках, говорится в сообщении пресс-службы областного антимонопольного ведомства.

«Ранее в управление поступила жалоба ООО «Атлантик» на действия АО «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина» при проведении открытого запроса предложений в электронной форме на выполнение наружных работ по корпусу №127», — отмечается в материале.

После рассмотрения жалобы управление признало ее обоснованной, но победитель запроса предложений ООО «Фаворит-Строй» не согласился с решением УФАС по Подмосковью и обратился в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Фаворит-Строй» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.