РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 ноя. Электроснабжение в деревне Гольево в подмосковном Красногорске временно отключат 11 ноября, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Электросетевая организация АО «Мособлэнерго» информирует о плановых отключениях электроэнергии. А именно: 11 ноября с 09:00 по 16:00 будет проведено отключение электроснабжения по адресу: горокруг Красногорск, деревня Гольево, в связи с заменой провода на ВЛИ 0,4кВ от ТП-211101», - говорится в сообщении.

Во вторник электроэнергию на этот же временной промежуток отключили на улице Центральной в Гольеве. Телефон диспетчерской службы АО «Мособлэнерго»: 8(495)562-00-56.

«Также на территории городского округа Красногорск действует круглосуточный телефон оперативного дежурного МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Красногорск»: 8(495)563-79-32», - заключается в материале.