РИАМО - 10 ноя. В столице заканчивают строительство ФОКа с футбольным манежем на территории стадиона «Торпедо», на месте идет итоговая проверка, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Объект возводится на улице Восточная, владение 4А в рамках первого этапа реконструкции спортивного комплекса имени Эдуарда Стрельцова.

«Ведется итоговая проверка по извещению об окончании строительно-монтажных работ, которая завершится в конце ноября. При отсутствии замечаний объект введут в эксплуатацию», – говорится в сообщении.

В трехэтажном здании общей площадью 7,2 тысячи квадратных метров разместится футбольный манеж для тренировок, оборудуют тренажерный зал, залы для борьбы и бокса с местами для зрителей, а также помещения администрации.

В дальнейшем планируется реконструировать сам футбольный стадион. Его вместимость увеличится до 15 тысяч человек.

«На строительстве ФОКа на Восточной улице Комитетом совместно с Центром экспертиз проведено 17 инспекционных проверок», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.