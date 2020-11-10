РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 ноя. Общие собрания собственников жилья в электронном виде проведут в 289 многоквартирных домах в подмосковном Красногорске в ноябре, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В рамках исполнения поручения губернатора региона на территории горокруга Красногорск проводят общие собрания собственников жилья в электронном виде. Для их проведения используют Единую информационно-аналитическую систему жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Владельцы квартир смогут решить важные вопросы в электронном виде.

«В горокруге Красногорск в ноябре инициировано дистанционное голосование в 289 многоквартирных домах. В работу включились 5 управляющих компаний - ООО УК «Феникс», ООО УК «Акватория», ООО УК «Жилищный трест и К», МУП «РСП», МБУ «КГС», - говорится в сообщении.

Существенную поддержку, в том числе по информированию населения, оказывает ассоциация советов МКД по горокругу Красногорск.

«Одно из главных преимуществ – в период пандемии не собирать много людей в одном месте. Кроме того, сокращаются сроки проведения собрания, продолжительность голосования может быть выбрана собственниками - от 7 до 60 дней, это значит, что не придется ждать по три-четыре месяца», - пояснила начальник отдела эксплуатации жилых помещений управления ЖКХ администрации Ольга Рожкова.

Она также добавила, что протокол общего собрания выгружается в системе, так житель может ознакомиться с результатами голосования в личном кабинете, не выходя из дома.

В настоящее время управляющая компания ООО УК «Жилищный трест и К» инициировала проведение таких собраний во всех 142 домах, находящихся в ее ведении. Ключевые вопросы повестки – выбор администратора, продолжительность электронного голосования, способы передачи информации, выбор и способ утверждения оповещения собственников и другие.

«Жители, у которых нет гаджетов или интернета, могут вызвать сотрудника УК на дом, который придет с планшетом и поможет пройти опрос. По желанию собственник имеет возможность доставить свой бумажный бюллетень в офис», - отмечается в сообщении.

Инициировать голосование может управляющая организация или любой собственник. Система поможет сформировать собрание — автоматически добавит обязательные для обсуждения вопросы, предложит типовые шаблоны и подсказки. После создания собрания система автоматически предупредит собственников с помощью push или СМС-уведомлений, которые придут за 10 дней до начала голосования.