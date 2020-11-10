РИАМО - 10 ноя. Телеведущий и шоумен Иван Ургант встал на защиту капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы, назвав лицемерами тех, кто его осуждает, сообщает Газета.ru.

Телеведущий задался вопросом, каким образом футболист может навредить сборной.

«Что он такого сделал, чтобы взять и убрать его из сборной? Какой он вред может нанести команде?» — спросил шоумен в эфире программы «Вечерний Ургант».

Ранее в соцсетях появилось интимное видео с участием Артема Дзюбы. Из-за этого его исключили из ноябрьских матчей сборной России.​