РИАМО - 10 ноя. Ряд отечественных авиакомпаний автоматизировал продажу страховок от заболевания коронавирусом на борту самолета, в среднем они стоят порядка 200-300 рублей, пишет во вторник газета «Известия».

«Перевозчики «ИрАеро», «Уральские авиалинии», S7 Airlines и Smartavia подтвердили, что предлагают купить такой продукт вместе с авиабилетом. Такая страховка — самая востребованная среди их клиентов», — говорится в материале.

Услугу предлагают приобрести не только при оформлении билетов, но и при регистрации на рейс.

В пресс-службе авиакомпании Smartavia сообщили, что если пассажира госпитализируют с коронавирусом, то он сможет получить фиксированную выплату в размере 50 тысяч рублей в течение 14 дней с даты перелета. Максимальная сумма выплаты по страховке доходит до 1 миллиона рублей.

Страховку Anticovid для Smartavia и S7 Airlines разработали в «АльфаСтраховании». В «Ренессанс страховании» подтвердили, что запустили страховку и реализуют ее совместно с «Уральскими авиалиниями».

Авиаперевозчики заявили, что страховка от заболевания коронавирусом на борту самолета, которая продается вместе с билетом, очень популярна среди клиентов.

Однако «Известия» выяснили, что галочка о приобретении данного продукта во время оформления и оплаты билета стоит по умолчанию — ее не сразу можно заметить. Для того чтобы отменить приобретение страховки, нужно сначала найти эту галочку, а потом снять ее. ​

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Текстовая трансляция

10 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 20 977 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 685 больных. В Москве - 5 902.

- Российские авиакомпании автоматизировали продажу страховок от Covid‑19. Полисы покрывают риск заболевания в течение 14 дней с даты перелета.

- Еще 3663 пациента вылечились от Covid‑19 в столице. С начала пандемии московские врачи вылечили от коронавируса почти 347 тысяч человек.

- Эпидемиолог: Заразиться Covid‑19 через еду в кафе почти невозможно. Из 220 тысяч проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть около 0,15%.

- Еще 68 человек с коронавирусом скончались в Москве. За все время пандемии в столице умерли более 7,4 тысячи человек.