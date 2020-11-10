РИАМО - 10 ноя. В столичном зоопарке родился львинохвостый макак (вандеру), он окреп и пытается попробовать взрослую еду, говорится в сообщении пресс-службы столичного зоосада.

«Малыш пока большую часть времени прячется в густой шерсти своей мамы Жоржетты. Но потихонечку начинает обследовать вольер», — сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она добавила, что Жоржетта — опытная мама, это ее третий детеныш. Она сразу начала его выкармливать.

В 2020 году в столичном зоопарке родился уже второй детеныш львинохвостого макака. Первый появился на свет летом.

Львинохвостый макак живет в тропических лесах Юго-Западной Индии на нескольких не связанных между собой ареалах в штатах Карнатака, Керала и Тамил-Наду. Длина тела взрослого вандеру может достигать длины 55 сантиметров, хвост — 35 сантиметров. Эти животные считаются очень редкими, вид занесен в Красную книгу.