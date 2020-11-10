РИАМО - 10 ноя. Около 250 реутовчан приняли участие в Едином дне сдачи нормативов ГТО, сообщил глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Станислав Каторов.

«Министерство спорта Московской области провело приемку нормативов ГТО в нашем городе. Почти 250 школьников, сотрудников предприятий и жителей попробовали свои силы в подтягиваниях, отжиманиях, прыжках в длину с места и других обязательных испытаниях», - сказал Каторов.

Мероприятие прошло в здании физкультурно-оздоровительного комплекса на территории стадиона «Старт».

«Организаторами и участниками соблюдались все необходимые меры по недопущению распространения ОРВИ, гриппа и Covid-19: нормативы было разрешено сдавать без средств индивидуальной защиты, однако между зонами испытаний ребята передвигались исключительно в масках», - отмечается в сообщении.

Кроме того, при входе в здание ФОКа все без исключения прошли обязательную процедуру бесконтактной термометрии.

Градоначальник призвал жителей вести здоровый образ жизни и продолжать заниматься спортом, несмотря на ограничения, действующие в регионе, в безопасном месте, например, дома.

По итогам обязательных испытаний Каторов получил золотой знак отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия. Указ о возрождении системы ГТО был подписан президентом России Владимиром Путиным в 2014 году.